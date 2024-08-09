Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Події

У Харківській області окупанти обстріляли медиків “швидкої допомоги”

Автор -
Журналіст
У Харківській області окупанти обстріляли медиків "швидкої допомоги"

Військові РФ  8 серпня обстріляли медиків “швидкої допомоги” у Харківській області.

Росіяни 8 серпня обстріляла медиків Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зазнали пошкоджень автомобілі “швидкої”.

Про це повідомила пресслужба центру, передають “Новини України – НСН”.

Унаслідок російського удару пошкоджено вісім автомобілів куп’янського відділення й постійного пункту базування Борова, також приміщення дислокації бригад “швидкої”, повідомили у пресслужбі.

Медики не постраждали, оскільки перебували в укритті.

“Це жахливо й укотре підкреслює цинізм і жорстокість російського агресора. На жаль, такі атаки на медичні заклади, зокрема на службу екстреної медичної допомоги, стали сумною реальністю в умовах війни. Працівники “екстренки”, які щоденно рятують життя, опиняються під ударами”, – ідеться в повідомленні

У Харківській області окупанти обстріляли медиків “швидкої допомоги”

У Харківській області окупанти обстріляли медиків

454655722 971290024797632 7875072384364127659 n

454688236 971290088130959 5008916731923826429 n

454739010 971290114797623 1403718811946151504 n

454904576 971290078130960 5803929193124980671 n

Ще новини України: Окупанти атакували залізницю у Харківській області – поранені залізничники, курсування поїздів змінилося

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×