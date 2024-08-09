У Харківській області окупанти обстріляли медиків “швидкої допомоги”

Росіяни 8 серпня обстріляла медиків Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, зазнали пошкоджень автомобілі “швидкої”.

Про це повідомила пресслужба центру, передають “Новини України – НСН”.

Унаслідок російського удару пошкоджено вісім автомобілів куп’янського відділення й постійного пункту базування Борова, також приміщення дислокації бригад “швидкої”, повідомили у пресслужбі.

Медики не постраждали, оскільки перебували в укритті.

“Це жахливо й укотре підкреслює цинізм і жорстокість російського агресора. На жаль, такі атаки на медичні заклади, зокрема на службу екстреної медичної допомоги, стали сумною реальністю в умовах війни. Працівники “екстренки”, які щоденно рятують життя, опиняються під ударами”, – ідеться в повідомленні