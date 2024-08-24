У ДТП на Волині постраждали троє дітей – подробиці (фото)

ДТП на Волині сталося 23 серпня ввечері. Унаслідок аварії постраждали діти. Вони перебували в одному з двох автомобілів, що зіткнулися у Старовижівській громаді.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Повідомляється, що дівчаток віком від 7 до 13 років госпіталізовано.

За даними надзвичайників, два автомобілі зіштовхнулися на автодорозі поміж селами Седлище і Буцинь, що входять до Старовижівської громади.

“Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали троє дітей, які перебували в одному з транспортних засобів. Дівчаток 2011, 2015 та 2017 років народження із забоями та підозрами на перелом в ноги в однієї з них медики доправили до медзакладу Ковеля”, – зазначено у повідомленні.

У ДТП на Волині постраждали троє дітей – подробиці

На місці аварії працювали рятувальники 16 ДПРЧ селища Стара Вижівка.

“Вони від’єднали акумуляторну батарею в пошкодженому транспортному закладі, щоб запобігти ймовірному займанню, та надавали допомогу медикам безпосередньо на місці події”, – розповіли у регіональному управлінні ДСНС.

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