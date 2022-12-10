У Дніпропетровській області можуть ввести оновлені графіки відключення електроенергії

У Дніпропетровській області незабаром можуть запровадити оновлені графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські електромережі, передає НСН

Світло є. Тобто електрику вимикати не будуть. На графіку ця категорія позначатиметься білим кольором.

Світла немає. Відключення будуть стабілізаційними. На графіку ця категорія позначатиметься сірим кольором.

Вимкнення можливі. Періоди, коли відключати електроенергію можуть вирівнювати балансу у системі. На графіку ця категорія позначатиметься світло-сірим кольором.

Нові графіки відключення електроенергії можуть з’явитись у Дніпропетровській області

Інакше висловлюючись, гарантовано світло буде в кожному житлі 6 годин на день, але при цьому його може не бути до 12 годин.

Така система в тестовому режимі працює у Києві. Згодом її буде запущено в Дніпропетровській області, якщо не буде нових ворожих атак на енергетичну інфраструктуру регіону.

Джерело