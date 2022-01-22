У Дніпрі дідусь три дні пролежав за диваном: врятували правоохоронці

У Дніпрі дідусь пролежав за диваном три дні. Його допомогли врятувати правоохоронці

Про зникнення чоловіка повідомив його племінник. Виявилося, що дідусь пролежав за диваном три дні і не міг звідти вилізти самостійно. Про це повідомляється на Facebook Патрульної поліції Дніпропетровської області. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Дивогляд

77-річний чоловік живе у квартирі однієї із багатоповерхівок, розташованих на вулиці Панікахи.

Племінник дідуся повідомив у поліцію про те, що його родич уже три дні не виходить на зв’язок. Він не має ключів від його квартири, тому було вирішено виламати замок дверей.

Правоохоронці допомогли дідусеві вилізти з-під дивана, а працівники швидкої допомоги госпіталізували його.

Згодом з’ясувалося, що протягом трьох днів літній чоловік жив без їжі та води.

“Поліцейські разом із заявником пройшли всередину. В одній із кімнат, за диваном вони виявили 77-річного чоловіка. Він був живий, але застряг і не міг самостійно встати”, – розповіли у поліції.

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