На Куп’янському напрямку окупанти у найближчій перспективі хочуть вийти на лівий берег річки Оскіл та зайняти плацдарм. Також ворог намагається нарощувати спроможності для виходу на Куп’янськ-Вузловий.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка, передають “Новини України – НСН”.

“Найскладніший відтинок – це Куп’янщина. Тут противнику поставили завдання в найближчій перспективі вийти на лівий берег річки Оскіл, зайняти плацдарм, нарощувати спроможності для виходу на Куп’янськ-Вузловий”, – розповів Федоренко.

За його словами, якщо у 2023 році противник штурмував переважно посадки, рідше серед чистого поля, то зараз росіяни рухаються хвилями.

“Зараз ми спостерігаємо рух противника хвилями. Вони в чистому полі перебігаються від своєї позиції максимально близько до нашої. Один-два добігає, йде наступна хвиля. І так до того часу, поки не збереться штурмова група, яка потім починає тиск на наші позиції”, – зазначив військовий.

Водночас Федоренко додав, що на сьогодні титанічними зусиллями Сили оборони близькі до стабілізації ситуації на цьому напрямку.

Ситуація на Куп’янському напрямку – головні цілі росіян назвали у ЗСУ

Ще новини України: Вихід з Вугледара: що кажуть в ЗСУ, які можуть бути наступні цілі ворога