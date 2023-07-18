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Ще один обласний центр збудує квартири для переселенців за кошти ЄС

Журналіст
Ще один обласний центр збудує квартири для переселенців за кошти ЄС
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Один з обласних центрів України збудує квартири для переселенців. Кошти на будівництво нового житла виділила Єврокомісія

У Житомирі збудують чотири багатоповерхові будинки на 110 квартир для внутрішньо переміщених осіб. Планується, що дах над головою отримають понад 400 людей.

На будівництво нового житла Єврокомісія виділила 8 млн євро, повідомляє НСН з посиланням на Житомирську міську раду.

У Житомирі збудують квартири для переселенців за кошти ЄС

Ще один обласний центр збудує квартири для переселенців за кошти ЄС

Заплановано, що будинки будуть введені в експлуатацію у 2024 році. За грантові гроші квартири будуть облаштовані побутовою технікою та базовими меблями, щоб переселенці могли повноцінно облаштовуватися у новому житлі.

За кошти місцевого бюджету підведуть інженерні мережі, зроблять благоустрій території та облаштують укриття. На це передбачено виділити 76 млн грн.

Наразі розробляється проектно-кошторисна документація на будівництво.

Крім Житомира, до програми “Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні” увійшли інші міста: Чернівці, Дубно, Ковель, Львів, та Макарів.

У межах проекту підрядники будуть визначені у 2023 році для виконання контрактів. Міська рада Житомира запрошує будівельні компанії до попереднього відбору.

В Україні за кошти ЄС планують будівництво квартир для переселенців у багатьох регіонах. Зокрема, нове житло готують для переселенців у 10 містах: Чернівцях, Чорткові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Ківерцях, Ковелі, Луцьку, Рівному, Золочеві та Звягелі.

Ще новини України: Виплати ВПО – що зміниться для переселенців з 1 вересня 2023 року

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