Служба безпеки України викрила викладачку місцевого вишу, яка була інформаторкою фсб та коригувала удари рф по Харкову.

Про е розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянці повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

СБУ викрила викладачку університету, яка коригувала удари рф по Харкову

За даними слідства, у червні 2024 року викладачка одного з харківських університетів через месенджер була залучена російською спецслужбою до співпраці.

Жінка обходила Харків та вишукувала місця розташування ЗСУ військових та техніки.

Інформацію вона направляла в анонімний чат своєму російському куратору. Викладачка позначала координати на гугл-мапах і додавала до них текстовий опис.

Ці дані були необхідні представникам рф для нанесення по місту прицільних ракетних ударів та атак керованими авіабомбами.

Наразі суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрювану взято під варту без права внесення застави.

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