Російські загарбники перестали пускати на окуповані території будь-які вантажі – чого вони бояться

Рашисти перестали пускати на окуповані території, і зокрема до Мелітополя на Запоріжжі, будь-які вантажі, включно з медикаменти. Чого бояться російські загарбники?

Путінські злочинці бояться завезення вибухівки для підпільного руху.

Про це йдеться у повідомленнях Telegram-каналів, що посилаються на ЗМІ Мелітополя. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

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Також зазначається, що на лінії розмежування у Василівці не пропускають більшу частину приватних авто – їх розвертають без пояснення причин.

“Через неадекватну поведінку окупантів у Василівці на блок-посту зібралася величезна черга машин як в одну, так і в іншу сторону”, – повідомляють місцеві ЗМІ.

В окупованому Мелітополі вже місяць немаэ газу і його не включать до початку опалювального сезону. Тобто тепла у будинках теж не буде. Тож мешканцям міста потрібно евакуюватися до настання холодів. Будівництво газопроводу з Бердянська, про яке рапортують окупанти, – це фейк.

Крім того, російські окупанти у Мелітополі влаштували «облави». У північній частині міста обшукують квартири у пошуках партизан.

“Як повідомляють мелітопольці, до дворів під’їжджає білий седан без номерів. Традиційно, окупанти в супроводі поліцейських, що сс*чилися, вриваються у будинки. За попередніми даними, вже вивезли чотирьох людей”, – йдеться у повідомленні.

Росія хоче об’єднати окуповані території в окремий федеральний округ