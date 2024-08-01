Росіяни змінили тактику у Маріуполі – Андрющенко розповів про дивні дії окупантів

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни змінили тактику у Маріуполі і вказав на дивні діїі окупантів.

Повідомляється, уже не вперше фіксується, що російські військові розміщують свою техніку у житлових масивах окупованого Маріуполя.

Натомість системи ППО намагаються ховати за містом, адже бояться, що цивільне населення викаже окупантів.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передають “Новини України – НСН”.

Він також додав, що військових РФ не хвилює безпека мирного населення. Лиш страх, що засоби протиповітряної оборони викриють змушує ворога забирати їх з житлових кварталів.

Росіяни змінили тактику у Маріуполі

Про ситуацію з ППО вже давно всі знають, тому її переміщення не викликає запитань. Проте незрозумілі речі відбуваються з оперативно-тактичними складами, на яких зберігають боєкомплект.

“Окупанти знову почали формувати їх безпосередньо в житловій забудові. Такого ми не бачили вже майже рік. Востаннє це траплялося ще під час нашого контрнаступу, а тепер знову”, – розповів Петро Андрющенко.

Складно сказати, що змусило росіян змінити свою тактику. Проте зараз вони почали формувати резерв у Маріуполі. Вже помітні кадирівські війська, їх завозили замасковано, в кузовах цивільних фур.

“У нас є певні гіпотези щодо того, що відбувається. Здається, що росіяни дуже прискіпливо дивляться в бік Вугледару та в бік Розівки, що на Запоріжжі. З огляду на це, починають формувати ресурсно-резервну базу, зокрема на території Маріуполя”, – зауважив Андрющенко.

Це означає, що боєкомплект і далі розташовуватимуть у житловій забудові. Так окупанти впевнені, що туди не прилетять ні дрони, ні ракети. Адже Україна не ризикує цивільним населенням.

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