Окупанти вдарили по Запорізькій області 5 жовтня. Є двоє загиблих.

Зранку 5 жовтня російські війська обстріляли Малу Токмачку в Запорізькій області. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передають “Новини України – НСН”.

За даними голови ОВА, загинули 44-річний та 46-річний місцеві жителі. Їхні тіла кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артилерійський обстріл села.

Росіяни вдарили по Запорізькій області – є загиблі

Загалом за минулу добу, 4 жовтня, російські окупанти звдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зокрема:

здійснили 9 авіаційних ударів по Кушугуму, Новояковлівці, Комишувасі, Степногірську, Приморському, Оріхову, Новоандріївці та Левадному;

245 безпілотників різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне;

6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоандріївку;

140 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

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