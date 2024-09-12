Росіяни вдарили по машинах гуманітарної місії МКЧХ на Донеччині – 3 людини загинули, є поранені

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на Telegram Володимира Зеленського.

«Станом на зараз відомо про двох поранених – їм надається вся необхідна допомога. На жаль, три людини були вбиті цим російським ударом. Мої співчуття рідним та близьким», – написав Зеленський.

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Він додав, що у цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути «обидві сторони», то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.

«Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру», – наголосив президент України.

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