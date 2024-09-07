Минулої доби окупанти атакували енергетичні обʼєкти у 4 областях України. В Міненерго розповіли про наслідки.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передають “Новини України – НСН”.

“У Донецькій та Сумській областях через бойові дії вимикались повітряні лінії. У Дніпропетровській області внаслідок атаки дрона на підстанції вимикалось обладнання, знеструмлювались побутові споживачі у 13 населених пунктах. “У Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі”,- йдеться в повідомленні.

Росіяни атакували енергетичні об’єкти у 4 областях України – Міненерго

За інформацією Міненерго, на Дніпропетровщині також після закінчення повітряної тривоги через задимлення території підстанції персоналом була відключена повітряна лінія, знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення для всіх споживачів відновлено.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 60 540 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 533 населених пункти.

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