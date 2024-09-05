Завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого ракетного удару по Полтаві. Загинуло 55 людей, 328 постраждалих.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Аварійно-рятувальні роботи після ворожого удару по Полтаві 3 вересня завершено, загалом загинуло 55 людей, постраждали – 328.

Рятувальні роботи на місці ракетного удару по Полтаві завершено: що відомо

“Полтава. Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві завершені. Загинули 55 людей, постраждали – 328. Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених тіл”, – йдеться в повідомленні МВС у четвер.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська завдали удару балістичними ракетами по території навчального закладу й сусідньої лікарні в Полтаві.

Частково зруйновано одну з будівель Інституту зв’язку. Президент доручив провести повне й оперативне розслідування всіх обставин події.

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