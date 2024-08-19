В Україну повернулася спека. Це призвело до швидкого розкладання тіл загиблих окупантів, залишених на полі бою. Зокрема на Харківському напрямку виникла загроза поширення інфекційних хвороб.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання “Харків” полковник Віталій Саранцев, повідомляють “Новини України – НСН”.

За його словами, військові РФ майже не проводять евакуацію загиблих, залишаючи їх напризволяще.

“Противник майже не проводить евакуаційні заходи саме загиблих. Якщо поранених він ще намагається якось евакуювати, то безповоротні втрати лишаються на полі бою. Зараз на Харківщину повернулась спека і це, звичайно, для противника створює проблему”, – заявив військовий.

Зокрема, протягом минулої доби втрати ворога на Харківському напрямку склали 59 осіб, а ще одного окупанта захопили в полон. Санітарні втрати російських військ досягли 60 осіб.

РФ не евакуює тіла своїх військових, що спричиняє загрозу поширення інфекційних хвороб на Харківському напрямку

“Обстановка лишається складною”, – зазначив Саранцев.

Він також підкреслив, що ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту.

“Це вже всім відомий Вовчанський напрямок і прилеглі до нього населені пункти, також напрямок Глибоке-Липці, де противник намагається проникнути всіма способами в глибину нашої оборони”, – заявив Саранцев.

Попри інтенсивні атаки, ЗСУ успішно стримують наступ, не допускаючи втрати позицій, в той час, як противник зазнає значних втрат.

Джерело: РБК-Україна.

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