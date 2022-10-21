РФ має намір мобілізувати працівників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт з “Росатомом”

Російська Федерація має намір мобілізувати працівників Запорізької АЕС, які підпишуть контракт з “Росатомом”, до лав окупаційної армії

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує NNS

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження воєнного стану на окупованих територіях України з 20 жовтня.

Відповідно до нього в регіоні планують почати “тимчасову мобілізацію”, яка передбачає те, що кожне підприємство повинно виконати план з мобілізованих.

Так, росіяни вже формують списки працівників Запорізької АЕС, які підписали контракт з російським підприємством для подальшої мобілізації.

5 жовтня Путін своїм указом доручив «передати ЗАЕС під управління Росії».

Після цього в МЗС України зазначили, що такий указ російського диктатора є нікчемним.

В РФ також створили так зване «федеральне державне унітарне підприємство «Запорізька АЕС» і доручили призначити “гендиректора” станції.

Путін підписав “указ” про передачу Запорізької АЕС росії