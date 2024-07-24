Через ракетний удар окупантів по заводу в Харківській області 24 липня кількість загиблих зросла до трьох. Є багато поранених.

Окупанти здійснили удар по заводу в Лозовій Харківської області. Є троє загиблих і 13 постраждалих.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Офіс генерального прокурора.

Ракетний удар РФ по заводу в Харківській області 24 липня – є загиблі і поранені

Раніше в ОВА поінформували про одного загиблого й чотирьох поранених.

“На жаль, двох людей, чиї пошуки тривали на території заводу в Лозовій, знайшли мертвими. Кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до трьох”, – ідеться в повідомленні прокуратури Харківської області.

У поліції регіону додали, що травми дістало шестеро громадян. Крім того, під завалами можуть бути ще люди, ідеться в повідомленні.

Як вказали в поліції, росіяни вдарили по Лозовій о 12.00. За попередніми даними прокуратури – ракетою “Іскандер”.

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