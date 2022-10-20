Пропаганда Росії створює умови, щоб “виправдати” втрату Херсона – ISW

Пропаганда Росії готує умови умови, щоб пояснити ймовірний відступ загарбників та втрату частини Херсонщини

Російські пропагандисти почали створювати інформаційні умови для виправдання втрати Херсона та повного відступу окупантів із правого берега Дніпра. Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті КореспонденТ.net.

Аналітики звернули увагу на слова командувача військ РФ в Україні Сергія Суровікіна про те, що керівництво країни-агресора має ухвалити “важкі рішення” щодо Херсонської області та оголошену гауляйтером Володимиром Сальдо “евакуацію”.

“Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, спроба створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть (таким чином – ред.) місто Херсон та інші значні території Херсонської області українським захисникам, які ведуть контрнаступальні дії на півдні”, – сказано в звіті..

Заяви Суровікіна та Сальдо, ймовірно, спроба створити інформаційні умови для повного відступу Росії за Дніпро, що передасть (таким чином – ред.) місто Херсон та інші значні території Херсонської області українським захисникам, які ведуть контрнаступальні дії на півдні”, – сказано в звіті.

Крім того, аналітики наголосили, що російські загарбники також створюють інформаційні умови для атаки на Каховську ГЕС, яку вони можуть приписувати ЗСУ.

“Росіяни можуть вважати, що прорив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра і запобігти чи затримати просування України через річку”, – вважають у ISW.

Зазначимо, що за словами радника Офісу президента Михайла Подоляка, окупанти біжать із Херсона менш ніж за місяць після оголошення анексії українського регіону.

Росіяни готують “жест доброї волі”: коли ЗСУ зможуть звільнити Херсон — прогноз ISW