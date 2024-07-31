У Харкові оголосили підозру працівнику одного з районних ТЦК за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди від місцевого бару за уникнення мобілізації.

Про це повідомив обласний ТЦК та СП, передають “Новини України – НСН”.

З даними слідства, на початку червня підозрюваний вимагав для себе хабар від керівників харківського бару-ресторану. За 1500 доларів і персональну картку з постійною знижкою на послуги він обіцяв не перешкоджати роботі закладу та не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно його працівників і відвідувачів.

Окрім того, фігурант пообіцяв забезпечити персонал ресторану фіктивними документами, які б «гарантували» їм відстрочку від мобілізаційних заходів.

Підозрюваного затримали «на гарячому» — під час отримання частини хабаря, а саме знижкової карти в обмін на фіктивні документи.

Працівник ТЦК у Харкові за хабар та знижку в барі обіцяв не мобілізовувати його працівників

Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Працівника ЗСУ усунули від виконання службових обов’язків. У ТЦК пообіцяли, що за підсумками досудового розслідування та відповідно до судового рішення будуть вжиті необхідні дисциплінарні та кадрові заходи.

Як повідомити про корупційні порушення в ТЦК?

У військкоматі громадян закликали негайно повідомляти правоохоронні органи в разі виявлення ознак порушення антикорупційного законодавства.

Про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень повідомляйте також через спеціальну телефонну лінію Міністерства оборони України:

за телефоном +38 044 271 39 86;

через електронну пошту dzvk_mou@post.mil.gov.ua;

офіційний вебсайт міністерства.

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