Окупанти здійснили повторний обстріл Харкова 8 жовтня. Армія РФ вдарила авіабомбою по багатоповерхівці. Внаслідок “прильоту” є постраждалі. Також відомо про двох загиблих.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передають “Новини України – НСН”.

“Окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова”, — написав він.

Посадовець поінформував, що зафіксований удар у Київському районі міста. За попередніми даними, є постраждалі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив удар ворожого КАБу по багатоповерхівці. За його словами, загинула одна людина.

Повторний обстріл Харкова 8 жовтня – ворог поцілив в багатоповерхівку, є загиблі і постраждалі

“За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється”, — зазначив Терехов

О 19.04 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи, з яких двоє загиблих.

Оновлено о 20.10:

“Сьогодні ворожа авіація скинула керовану авіабомбу посеред житлової забудови міста. За попередніми даними загинули чоловік й жінка, 5 людей постраждало”, – повідомли у ДСНС,

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

Зауважимо, що це вже другий обстріл Харкова з початку доби. Вдень 8 жовтня окупанти вдарили авіабомбами по цивільному підприємству у Індустріальному районі Харкова.

“Приліт” був не один, а кілька. На місці влучань спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок атаки постраждала 21 особа.

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