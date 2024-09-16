На Чернігівщині поліцейські спільно з громадою евакуювали з палаючого прикордонного села шістьох людей.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Національну поліцію України.

«Ворог вкотре завдав численних ударів по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілу у прикордонному селі вогнем пошкоджено понад 30 будівель», – повідомили у Нацполіції.

Як йдеться у повідомленні, правоохоронці разом із місцевою владою допомогли знайти транспорт для перевезення майна, завантажили речі та супроводили людей на безпечну територію.

Нагадаємо, російські війська протягом 15 вересня обстріляли два села у Семенівській громаді та два села на прикордонні Чернігівщини.

Щоразу для допомоги громадянам на місця влучань негайно прибувають поліція та рятувальники: разом з місцевими мешканцями гасять пожежі, а також пропонують евакуацію.

Опинившись в епіцентрі лиха, люди все частіше погоджуються на переїзд у безпечніші місця. Цього разу з проханням про евакуацію до поліції звернулося шість місцевих мешканців, переважно літнього віку.

Як повідомлялося раніше, російські війська протягом 15 вересня обстріляли два села у Семенівській громаді та два села на прикордонні Чернігівщини.

Поліцейські евакуювали шістьох пенсіонерів з палаючого прикордонного села на Чернігівщині

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