В Одеській області неподалік від кордону з Молодовою виявили плантацію з коноплею. ЇЇ розмір дорівнював 10 футбольним полям.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посилнням на Національну поліцію України.

Повідоляється, що 332 000 кущів конопель на майже 300 млн грн виявили одеські поліцейські на землях державного лісового фонду.

Плантацію з коноплею розміром з 10 футбольних полів виявили в Одеській області (фото)

Плантація знаходилася на ділянці за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою, і розмір її дорівнював 10 футбольним полям.

У ході слідства поліцейські встановили, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України.

В Національній поліції України зазначили, що виявлені нарковмісні рослини знищено.

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