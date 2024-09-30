В Одеській області неподалік від кордону з Молодовою виявили плантацію з коноплею. ЇЇ розмір дорівнював 10 футбольним полям.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посилнням на Національну поліцію України.
Повідоляється, що 332 000 кущів конопель на майже 300 млн грн виявили одеські поліцейські на землях державного лісового фонду.
Плантацію з коноплею розміром з 10 футбольних полів виявили в Одеській області (фото)
Плантація знаходилася на ділянці за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою, і розмір її дорівнював 10 футбольним полям.
У ході слідства поліцейські встановили, що вказана ділянка перебуває у постійному користуванні одного з державних лісогосподарських підприємств та належить до земель лісового фонду України.
В Національній поліції України зазначили, що виявлені нарковмісні рослини знищено.
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