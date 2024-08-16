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Події

Підпалили авто ЗСУ на замовлення РФ – у Миколаєві затримали трьох підлітків

Автор -
Журналіст
Підпалили авто ЗСУ на замовлення РФ - у Миколаєві затримали трьох підлітків

У Миколаєві троє підлітків віком 13, 14 і 16 років підпалили авто ЗСУ за гроші, отримані від російських спецслужб. Підпали відбулися 8 та 9 серпня у мікрорайонах Соляні та Північний.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Підлітки виконували замовлення, знімаючи свої дії на відео для звіту кураторам з Росії, з якими вони спілкувалися через месенджери.

Підпалили авто ЗСУ на замовлення РФ – у Миколаєві затримали трьох підлітків

Підпалили авто ЗСУ на замовлення РФ - у Миколаєві затримали трьох підлітків

eZy Watermark 16 08 2024 10 40 56 5040AM

eZy Watermark 16 08 2024 10 41 52 6330AM

За вказівкою російського куратора, неповнолітній фігурант спочатку підшукав “потрібний” автомобіль, сфотографував його, а коли отримав дозвіл на знищення, підпалив авто, попередньо обливши його бензином. У такий спосіб було знищено два пікапи.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили у підозрюваних мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, які використовувалися для комунікації з російськими кураторами.

16-річному підлітку висунули підозру за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників – віком 14 і 13 років.

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