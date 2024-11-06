Ввечері, 6 листопада військові РФ вдарили ракетою по Чернігівщині, дві людини отримали поранення.

Росіяни вдарили по Чернігову та місту Ніжин Чернігівської області.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, передають “Новини України – НСН”.

“Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. Попередньо постраждала 1 людина, її стан уточнюється”, – написав він станом на 18:09.

Станом на 18:41 кількість постраждалих внаслідок удару по околицях Чернігова зросла до двох людей.

“Одна в тяжкому стані, інша має стан середньої важкості. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надається вся необхідна допомога”, – зазначив він.

Під ударом 2 міста – окупанти вдарили ракетою по Чернігівщині, є постраждалі

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