Переселенці в Україні можуть отримати грошову допомогу ті продуктові набори: як це зробити

Внутрішньо переміщені особи, які були змушені евакуюватись з гарячих точок в Одеську область, можуть отримати грошову допомогу та продуктові набори від благодійного фонду “Карітас Одеса УГКЦ”. Що для цього потрібно
Що для цього потрібно NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Хто може отримати
Претендувати на грошову допомогу мають право особи зі статусом ВПО, набутого з 24 лютого 2022 року, які належать до таких категорій:
- люди з інвалідністю (I та II групи);
- самотні люди похилого віку (одна людина чи пара, 60+ років);
- багатодітні сім’ї (з трьома і більше неповнолітніми дітьми);
- одинокі батьки/опікуни, які проживають разом з дітьми;
- вагітні або годуючі матері з дітьми до 2 років;
- важкохворі люди (наприклад, з онкозахворюваннями, постінсультним станом, станами, які відповідають інвалідності, яка поки не оформлена).
Важливо, що отримати можуть лише ті люди, які не отримували грошової допомоги від будь-яких благодійних організацій протягом шести місяців.
Зокрема, буде надаватись одноразова грошова допомога в розмірі 6660 грн на особу, але не більше як на чотирьох осіб на родину.
Для отримання допомоги, необхідно надати:
- банківські реквізити (IBAN картки на ім’я заявника). Картка може бути будь-якого українського банку з рахунком у гривні, але не єПідтримка;
- оригінал паспорта або ID-картки з паперовим витягом про місце реєстрації для підтвердження проживання особи в зоні активних бойових дій;
- податковий номер (ІПН) (можливе використання копії або в Дії);
- довідку переселенця (паперова або в Дії);
- оригінали документів членів родини (паспорт, свідоцтво про народження дітей);
- документи, що підтверджують вразливість (за наявності – медичні довідки, довідка МСЕК, витяг з реєстру про розірвання шлюбу\статус матері одиначки, і т. д.).
Як подати заявку
Подати заявку на отримання допомоги можна за посиланням.
Окрім грошової підтримки, фонд надає допомогу у вигляді продуктових наборів евакуйованим до Одеси.
Отримати продуктові набори можуть люди, які були евакуйовані з гарячих точок до Одеси після 24 лютого. До них входять такі категорії:
- люди з інвалідністю;
- самотні люди похилого віку (60+);
- багатодітні родини;
- одинокі опікуни/батьки, які проживають разом з дітьми;
- вагітні/годуючи матері з дітьми до 2 років;
- важкохворі;
- самотні люди передпенсійного віку (50+), яким важко знайти роботу.
Першочергово допомогу надають евакуйованим протягом останніх десяти днів.
Для того, щоб отримати продуктовий набір, потрібно зареєструватися за номером: 095 295 33 31 (це можна зробити з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00). Також під час отримання набору при собі важливо мати оригінали документів.
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