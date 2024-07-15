За даними слідства, військові РФ вдарили ФАБами по Лиману 15 липня. У прокуратурі розповіли про поранених внаслідок ворожої атаки.

15 липня 2024 року, о 16:00, росіяни вдарили ФАБ з УМПБ по місту Лиман на Донеччині.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура передають “Новини України – НСН”.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 5 людей поранено внаслідок обстрілу Лимана авіабомбами.

Зокрема, чоловіка 50 років та його 49-річну дружину, які перебували на вулиці, госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами, множинними осколковими пораненнями і забоями. Також травмовано двох жінок 45 та 50 років.

Окупанти вдарили ФАБами по Лиману 15 липня – у прокуратурі розповіли про наслідки (фото)

Крім того, від ворожої атаки постраждав 27-річний працівник поштового відділення.

В населеному пункті пошкоджено житловий будинок, підприємство, три магазини і автомобіль.

“Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ”, – зазначили в повідомленні.

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