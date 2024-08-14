Росіяни вдарили дроном по пункту видачі гуманітарної допомоги у Куп’янську 14 серпня. Одна людина отримала поранення.

Сьогодні, 14 серпня, військові РФ атакували безпілотником центральну частину міста Куп’янськ. Влучили по пункту видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на поліцію Харківської області.

Внаслідок удару поранення отримав 64-річний чоловік. Його було госпіталізовано.

“На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки”, – пише поліція регіону.

Окупанти вдарили дроном по пункту видачі гуманітарної допомоги у Куп’янську 14 серпня – є поранений

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріл України у ніч на 14 серпня

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 14 серпня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Збити вдалося більшість ворожих цілей, але не всі. Були і влучання, у тому числі – уламків.

У протиповітряному бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 17 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Житомирській та областях.

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