Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Внаслідок чергової атаки росіян на Миколаїв є постраждалі.

Удень 10 жовтня росіяни двічі атакували Миколаїв за допомогою балістичного озброєння. Ймовірно, по місту завдали удару балістичними ракетами “Іскандер-М”. Відомо, що внаслідок ворожої атаки частину районів міста було знеструмлено.

Також Віталій Кім розповів, що внаслідок російської атаки є постраждалі.

Окупанти обстріляли Миколаїв – відомо про постраждалих

“Наразі відомо про двох постраждалих”, – розповів голова ОВА.

Голова Миколаївської ОВА повідомив, що внаслідок російської атаки є постраждалі.

“Наразі відомо про двох постраждалих”, – розповів Вітлій Кім.

Він додав, що усім постраждалим медична допомога була надана амбулаторно.

Як повідомлялося, 9 жовтня росіяни завдали смертельного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки окупантів загинули 8 людей, ще 11 – отримали поранення.

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