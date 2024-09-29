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Війна

Окупанти двома авіабомбами ударили по Харківщині – поліція допомагає людям на місці влучання (фото)

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Журналіст
Окупанти двома авіабомбами ударили по Харківщині - поліція допомагає людям на місці влучання (фото)

29 вересня близько 10:50 військові рф двома КАБами ударили по Харківщині. Поліція надає допомогу людям на місці влучань.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Росіяни  обстріляли село Одноробівка Золочівської громади у Харківській області.

Окупанти двома авіабомбами ударили по Харківщині – поліція допомагає людям на місці влучання (фото)

Окупанти двома авіабомбами ударили по Харківщині - поліція допомагає людям на місці влучання (фото)

photo 2024 09 29 14 03 45 (3)

photo 2024 09 29 14 03 45

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 Внаслідок влучань ворожих авіабомб частково зруйновані та пошкоджені шість двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди, газо- та енергомережі. Сталося займання житлового будинку.

83-річна місцева мешканка та її 49-річна донька, яка не пересувається самостійно, опинилися в епіцентрі влучання. У них гостра реакція на стрес. Поліцейські, які прибули на місце події, винесли жінок в інший будинок.

Вся родина разом з 84-річним батьком найближчим часом буде евакуйована до Харкова.

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