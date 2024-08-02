Військові РФ дроном атакували автобус з людьми у Дергачах Харківської області. Шестеро постраждалих.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передають “Новини України – НСН”.

“Близько 9:00 окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. Постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один чоловік – у важкому”, – розповів він.

За словами Синєгубова, усі постраждалі – працівники-будівельники.

На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Окупанти дроном атакували автобус з людьми у Дергачах на Харківщині – 6 поранених

Обстріли Дергачів

Російські війська масово обстрілюють Харківську область з початку масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Місто Дергачі Харківського району – не виняток Так, відомо, що 26 червня окупанти завдали удару по Дергачах. Тоді постраждали 9 людей, зокрема діти.

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