Окупанти атакували Запоріжжя 7 листопада ракетами та керованими авіабомбами. Під ударом опинилися житлові будинки та лікарня. Є жертви і постраждалі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передають “Новини України – НСН”.

Обласна адміністрація повідомляє про 5 ударів. Відомо, що є влучання по житлових будинках та лікарні.

“Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи!”, – написав Федоров.

За його словами, масштаби руйнувань встановлюються.

Окупанти атакували Запоріжжя – поцілили по житлових будинках та лікарні, є поранені і загиблі

Федоров також повідомив, що є поранені, але не уточнив їхню кількість.

Наслідки ударів по Запоріжжю 7 листопада.

Оновлено о 16.12:

У Запоріжжі через атаку рф, попередньо, одна людина загинула. Ще десятеро поранені, серед них — однорічна дитина, повідомляє ОВА.

Двоє людей, зокрема працівник медзакладу, в тяжкому стані.

“Я дитину розкопав першою, а потім люди підійшли, дружину дістали. Забрали у лікарню”, — розповідає постраждалий.

Оновлено о 17.04:

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 17, — МВС.

Частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок.

Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція.

Відомо про 17 поранених. Серед них троє дітей — чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.

Оновлено о 17.18:

Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до 4, — ДСНС.

Оновлено о 20.10:

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 33, — ОВА.

Новина доповнюється.

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