Окупанти атакували Запоріжжя 7 листопада ракетами та керованими авіабомбами. Під ударом опинилися житлові будинки та лікарня. Є жертви і постраждалі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передають “Новини України – НСН”.
Обласна адміністрація повідомляє про 5 ударів. Відомо, що є влучання по житлових будинках та лікарні.
“Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи!”, – написав Федоров.
За його словами, масштаби руйнувань встановлюються.
Окупанти атакували Запоріжжя – поцілили по житлових будинках та лікарні, є поранені і загиблі
Федоров також повідомив, що є поранені, але не уточнив їхню кількість.
Наслідки ударів по Запоріжжю 7 листопада.
Оновлено о 16.12:
У Запоріжжі через атаку рф, попередньо, одна людина загинула. Ще десятеро поранені, серед них — однорічна дитина, повідомляє ОВА.
Двоє людей, зокрема працівник медзакладу, в тяжкому стані.
“Я дитину розкопав першою, а потім люди підійшли, дружину дістали. Забрали у лікарню”, — розповідає постраждалий.
Оновлено о 17.04:
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 17, — МВС.
Частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок.
Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція.
Відомо про 17 поранених. Серед них троє дітей — чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.
Оновлено о 17.18:
Кількість загиблих внаслідок російських ударів по Запоріжжю зросла до 4, — ДСНС.
Оновлено о 20.10:
Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 33, — ОВА.
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