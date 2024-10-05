Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

“Учора, 4 жовтня, близько 22:27 ворог атакував інфраструктурний обʼєкт в місті Миколаїв”, – розповів він.

Попередньо, за його даними, росіяни застосували крилаті ракети типу Х-59/Х-69.

“Постраждалих немає”, – зазначив голова ОВА.

Окупанти атакували об’єкт інфраструктураи у Миколаєві

Обстріл України

Росяни атакували Україну дронами-камікадзе вночі 5 жовтня. У низці областей оголошували тривогу.

Вибухи лунали у Одеській області, працювала ППО. Також вони були зафіксовані і у Миколаївській області.

“В результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. 10 ворожих БпЛА – локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила”, – передали у Повітряних силах ЗСУ.

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