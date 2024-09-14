Росія атакувала енергооб’єкт у Сумській області 14 вересня вночі. Один працівник загинув, ще семеро було поранено.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міненерго.

“У Сумській області внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства – 54-річний водій”, – йдеться у повідомленні..

Ще 7 працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

За даними Міненерго, загалом за минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Окупанти атакували енергооб’єкт у Сумській області – загинув 1 працівник, 7 поранені

Обстріли Сумщини

В останні тижні росіяни активізували обстріли Сумської області. Тільки за 13 вересня армія РФ скинула КАБи на Ямпіль, внаслідок чого двоє людей загинули, було поранено дитину. Також окупанти вдарили по Охтирці.

Крім того, 12 вересня ворог здійснив масовану атаку по Конотопу. 14 людей було поранено.

У місті виникли серйозні проблеми зі світлом. Фахівці назвали ситуацію з електропостачанням критичною після атаки росіян.

13 вересня у лікарні помер один із постраждалих після обстрілу Конотопу.

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