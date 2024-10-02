У середу, 2 жовтня, війська РФ завдали ударів по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець.

Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області, передають “Новини України – НСН”.

Відомо, що росіяни 2 жовтня близько 11:00 вдарили по місту трьома керованими авіабомбами “УМПБ Д-30 СН”. На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки.

Внаслідок ворожої атаки численні осколкові поранення отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.

Обстріл Краматорська 2 жовтня – є руйнування та поранений (фото)

Також у поліції зазначили, що у місті пошкоджено гаражі та автомобіль.

Правова кваліфікація воєнного злочину рф – ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Зібрані поліцією докази будуть передані до Головного слідчого управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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