Окупанти здійснили обстріл Краматорська 2 жовтня. Є постраждалий, сталися руйнування.
У середу, 2 жовтня, війська РФ завдали ударів по Краматорську на Донеччині. Внаслідок атаки постраждав місцевий мешканець.
Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області, передають “Новини України – НСН”.
Відомо, що росіяни 2 жовтня близько 11:00 вдарили по місту трьома керованими авіабомбами “УМПБ Д-30 СН”. На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки.
Внаслідок ворожої атаки численні осколкові поранення отримав 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.
Обстріл Краматорська 2 жовтня – є руйнування та поранений (фото)
Також у поліції зазначили, що у місті пошкоджено гаражі та автомобіль.
Правова кваліфікація воєнного злочину рф – ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Зібрані поліцією докази будуть передані до Головного слідчого управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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