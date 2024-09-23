Окупанти вчергове здійснили обстріл Донеччини 23 вересня. Внаслідок удару є 7 поранених, серед них двоє дітей.

Військові РФ завдали удару по селу Шахове, що у Донецькій області. В результаті обстрілу постраждали двоє дітей.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Обстріл Донеччини 23 вересня: 7 поранених, серед них – двоє дітей

За даними Філашкіна, під час обстрілу Шахового поранення отримали 7 людей, у тому числі 2 дитини. Двоє з поранених були доставлені до найближчої лікарні, решта отримала медичну допомогу на місці.

Також ударом були пошкоджені 24 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і соціальний заклад.

“Це ще один воєнний злочин росіян і ще одне жорстоке нагадування про те, що залишатися на Донеччині небезпечно”, – написав він.

Як ми повідомляли раніше, громадяни можуть з Донеччини безкоштовно евакуюватися до Чернівецької області і отримати безоплатне житло.

Наприкінці вересня саме в даний регіон заходу України курсуватимуть евакуаційні потяги.

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