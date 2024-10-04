Розвідка Естонії вважає, що ЗСУ будуть змушені відступити від Покровська на Донеччині до кінця 2024 року.

Про це заявив заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії Янек Кессельманн, цитує його ERR, передають “Новини України – НСН”.

За його словами, російські війська утримують ініціативу на полі бою. Кессельман стверджує, що окупанти здійснюють щонайменше 167 обстрілів щодня, і майже 50% з них припадають на Донеччину.

У напрямку Покровська, яке перебуває в центрі обстрілів, росія за останній тиждень просунулася десь на один-два кілометри, а відстань до околиць міста становить близько 5-7 кілометрів, що свідчить про те, що за такої інтенсивності просування цілком ймовірно, що до кінця цього року українські сили будуть змушені відійти з Покровська і зайняти позиції трохи глибше”, — вважає Кессельманн.

Разом з цим військовий вважає, що найбільш значущою подією для росії за останній час стало захоплення Вугледару.

Названо місто, яке ЗСУ, ймовірно, залишать до кінця 2024 року

Ситуація на Покровському напрямку

У Генеральному штабі ЗСУ 3 жовтня розповіли, що на Покровському напрямку вдалося відбити 30 атак ворога.

Ворог намагався просунутись неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького та Крутого Яру. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Миколаївки та Селидового.

5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що ЗСУ змогли зупинити просування російського війська на Покровському напрямку. Видання Forbes також підтвердило це, додавши, що Силам оборони України на тому напрямку вдається проводити локальні контратаки.

Президент Володимир Зеленський натомість казав, що не хоче завчасно робити заяви про стабілізацію фронту біля Покровська.

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