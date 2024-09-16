Росіяни змінили тактику в районі Покровська Донецької області. Ворог намагається обійти місто по флангах, уникаючи лобових атак.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Цехоцький, передають “Новини України – НСН”.

За його словами, протягом тижня росіяни намагаються обійти Покровськ по флангах.

“Це північ і південь, де вони сконцентрували свою найбільш потужну силу. Насамперед окупант своєю піхотою намагається прорвати нашу оборону, діє все тими ж малими піхотними групами”, — розповів Цехоцький.

Офіцер 59-ї бригади додав, що зараз росіяни націлилися на інфраструктуру Покровська. Про це свідчать мало не щоденні удари по автомобільних мостах. Два з трьох були повністю знищені впродовж останніх днів.

Націлилися на інфраструктуру міста – окупанти змінили тактику в районі Покровська

Цехоцький зазначив, що у росіян завжди була така тактика — знищити всю інфраструктуру, а потім намагатися увійти в населений пункт.

Раныше ми розповыдали, на Покровському напрямку російські війська вдаються до тактики комбінованих атак на тих ділянках, де не можуть прорвати оборону ЗСУ. Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук

“Протягом останніх днів спостерігається намагання противника комбінувати застосування скидів і дронів-камікадзе із вогнем артилерії там, де противнику не вдається здійснити просування відносно наших позицій”, – розповів військовий.

За його словами, російська піхота невеликими групами по два-три солдати намагається рухатися лісосмугами та використовувати наявні укриття промислових об’єктів для накопичення та висування живої сили.

Також армія РФ активно застосовує авіацію на цих і сусідніх напрямках. Зокрема, КАБи.

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