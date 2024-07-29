Начальник колонії напідпитку влаштував стрілянину на СТО у Черкаській області

Начальник “Старобабанівської виправної колонії” у Черкаській області погрожував вогнепальною зброєю працівнику СТО. Співробітники ДБР повідомили йому про підозру.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідування.

24 липня чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, приїхав у приміщення автосервісу неподалік Умані в Черкаській області.

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Під час бесіди з працівником станції начальник залишився незадоволений відповідями і почав погрожувати зброєю. Спочатку він витягнув пістолет і приставив його до живота опонента, а потім вистрілив у стіну.

Начальнику колонії повідомлено про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про взяття підозрюваного під варту.

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