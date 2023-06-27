На Рівненщині розгулює ведмідь, якого в регіоні бути не може – українців попереджають про небезпеку

На Рівненщині виявили сліди ведмедя, де його родичі не водяться. Фахівці дали кілька порад, як діяти, якщо раптом ведмідь зустрінеться на шляху

Ведмідь розгулює поліссям Рівненщини. Спочатку відбитки великих лап побачили місцеві, а мисливствознавці за їхніми фото підтвердили – у лісах клишоногий

Про це розповідає ТСН, інформує НСН.

Невдовзі звір дав про себе знати – порозкидав у лісі вулики селян.

Звідки він взявся у регіоні, де його родичі не водяться, фахівці не знають. Припускають, що міг мігрувати з Білорусі, або ж втекти із якогось незаконного звіринця.

На Рівненщині розгулює ведмідь, якого в регіоні бути не може

У лісовому господарстві наголошують, у ведмедя стріляти не можна, адже він у Червоній книзі та охороняється законом. Наближатися до нього теж не можна через небезпеку. Помітивши треба повільно і непомітно йти.

“Якщо зустріли ведмедя – спершу не панікувати, не подавати якихось гучних сигналів, він може відреагувати агресивно і, не дай Бог, накинутися. Для людини – це шанс на виживання до нуля. Це сильний звір вага якого сягає 300, а то й більше кілограм”, – попереджає керівник мисливського відділу Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Юрій Штогун.

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