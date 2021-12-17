В Одеській області у працівників 216 шкільних їдалень виявили стафілокок. Носії стафілококу можуть стати джерелом для спалаху отруєнь

В Одеській області в ході перевірки у 85 працівників їдалень закладів дошкільної освіти та у 131 працівника закладів загальної середньої освіти виявили стафілокок.

Про це повідомляє Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live

Що відомо

Як повідомляють у відомстві, в області загалом обстежили 2 422 працівників у 837 закладах Одеської області. В Одесі перевірили 725 працівників у 200 закладах. Загальна кількість інфікованих складає 8,04% від усіх працівників у дошкільних закладах та 11,8% у загальноосвітніх.

В ході перевірки стафілокок виявили у 216 працівників шкільних їдалень, 85 з яких працювали у закладах дошкільних навчальних закладах, а 131 – у закладах загальної середньої освіти. Наразі інфікованих людей відсторонили від роботи та направили на лікування.

Цього разу в ході перевірки порушення виявили в усіх районах Одеської області.

У Білгород-Дністровському стафілокок виявили у 17,2% працівників;

В Ізмаїльському районі – у 14,2%;

В Подільському – у 11,7%;

В Роздільнянському – у 10,1%;

В Болградському – у 7,5%;

В Березівському – у 13,3%;

В Одеському – у 7%;

В Одесі – у 3,6%.

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