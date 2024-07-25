На кордоні з Молдовою затримали 11 ухилянтів – ДПСУ

На кордоні з Молдовою прикордонники зупинили два автомобілі з одинадцятьма чоловіками призовного віку.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби, передають “Новини України – НСН”.
Дві групи ухилянтів разом із провідниками на автомобілях прямували до кордону з Придністровським регіоном Молдови в Одеській області. Усіх затримали співробітники оперативних підрозділів Могилів-Подільського та Подільського прикордонних загонів на об’їзних шляхах прикордоння.
Серед втікачів були мешканці Київської, Харківської, Львівської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Послуги з трансферу чоловіки знайшли та замовили в одному з інтернет-каналів. Куратори пабліку завчасно надсилали вказівки про маршрут, час і місце збору груп. За «поїздку» з кожного охочого перетнути кордон взяли по 6 тисяч доларів США.
На затриманих правоохоронці склали адмінпротоколи за ст. 204-1 КУпАП.
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Одному з перевізників повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 332 Кримінального Кодексу України. Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Заходи з викриття та затримання правопорушників проводились за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури. Слідчі дії тривають.
Джерело: usionline.com.
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