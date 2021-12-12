На Харківщині семеро хуліганів побили поліцейських

Поліція затримала сімох громадян у віці від 19 до 50 років. Їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років за те, що вони побили поліцейських

У Харківській області семеро хуліганів побили поліцейських. Про це повідомляє прес-центр Національної поліції в Харківській області. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті 112ua.TV

“11 грудня близько 22:30 в поліцію надійшло повідомлення про бійку громадян на вулиці Героїв Праці. На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції. На місці події перебувала група осіб, які чинили опір поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П’ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили в лікарню”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поліція затримала сімох громадян у віці від 19 до 50 років за ст. 208 КК України, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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