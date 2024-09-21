Через обстріли на Донеччині поранено 17 людей та 140 руйнувань. Поліція задокументувала наслідки російських ударів по цивільному населенню.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Національну поліцію України.

Повідомляється, що війська рф здійснили 2 908 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Костянтинівку росіяни обстріляли артилерією та дроном – поранили п’ятьох цивільних осіб.

На Дружківку ворог скинув авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК – травмовано двох мешканців.

На Донеччині через ворожі обстріли 17 поранених та 140 руйнувань за добу – Нацполіція

По Мирнограду росія вдарила дроном і артилерією – є поранений. Ще по одному пораненому – у Селидовому та Торецьку.

Андріївку окупанти атакували бомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК та РСЗВ «Смерч» – троє людей зазнали травмувань.

Внаслідок артобстрілу Богоявленки поранено двох цивільних осіб. Ще двоє постраждалих – у Новоукраїнці.

Ще новини України: Окупанти здійснили 2 816 обстрілів Донецької області – троє загиблих, ще вісім зазнали поранень