На Івано-Франківщині шукали зниклого підлітка, який майже добу перебував у лісі. Зв’язок із ним був відсутній.

Підліток із с. Чорний потік на Івано-Франківщині, вчора вдень вийшов з дому в сторону лісового масиву й не повернувся назад. Місце знаходження хлопця було невідоме, зв’язок з ним теж був відсутній.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посилання на ДСНС України.

Майже добу перебував у лісі – на Івано-Франківщині 34 рятувальники шукали підлітка

На пошуки хлопця було залучено 34 рятувальники, 10 одиниць техніки, кінологи ДСНС, поліція, працівники лісового господарства, а також місцеві мешканці.

Сьогодні рятувальники знайшли юнака в лісовому масиві села Молодятин, Коломийського району та супроводили його до місця проживання, де передали батькам.

Стан хлопця задовільний.

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