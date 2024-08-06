Підлеглі будували будинок і магазин командиру однієї з військових частин на Житомирщині. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері центрального регіон, передають “Новини України – НСН”.

Залучаючи військових до будівництва, командир безпідставно нараховував їм грошове забезпечення та додаткові виплати з державних коштів. Загалом він завдав державі збитків на понад 378 тисяч гривень.

Командир військової частини на Житомирщині залучив підлеглих до будівництва власного будинку і магазина

Йому повідомили про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). У разі доведення провини йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання командиру військової частини запобіжного заходу.

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