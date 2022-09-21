Як уникнути примусової російської мобілізації жителям Херсонщини

У групі ризику серед тих, кого на тимчасово загарбаних територіях ворог може примусово мобілізувати, – чоловіки, які отримали паспорт росії або надали свої персональні дані ворогу. Як уникнути примусової російської мобілізації

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає NNS

«Те, що окупаційна влада Херсонщини заговорила про створення добровольчих батальйонів, говорить про те, що у військовому плані у орків зовсім сумно. Знаючи настрої людей та їхню проукраїнську позицію, до цього моменту окупаційна влада це питання навіть не намагалася порушувати», – зазначив Соболевський

За його словами, у першу чергу в групі ризику знаходяться чоловіки призовного віку, які отримали паспорт росії або дали свої персональні дані ворогу, включаючи і колабарантів середньої ланки.

Найкращим способом уникнути ворожої мобілізації – виїхати на підконтрольну ЗСУ територію. Якщо це неможливо — змінити місце проживання, відоме самопроголошеній владі, і намагатися уникати перетину блокпостів та патрулів, зазначив Соболевський.

Останній спосіб може як мінімум відстрочити примусову мобілізацію, підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, на Херсонщині самопроголошена «влада» має намір провести гібридну мобілізацію. «голова вца Херсонської області» Володимир Сальдо заявив, що необхідно створити та сформувати на території регіону добровольчі батальйони для участі «у російській спецоперації».

30 травня загарбники відключили на Херсонщині інтернет та мобільний зв’язок від українських операторів; блокують «зелені коридори», евакуацію, викрадають жителів області.

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