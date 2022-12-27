Як у Києві працюють сервісні центри під час відключення світла та повітряної тривоги

Як фахівці київських сервісних центрів працюють зі споживачами під час відключення світла та повітряної тривоги розповіли у ЦКС

Попри складну ситуацію в країні, пов’язану, зокрема, з аварійними та екстреними вимкненнями електроенергії, фахівці районних сервісних центрів продовжують працювати зі споживачами, допомагаючи оперативно вирішити накопичені житлово-комунальні питання.

Про це інформує НСН.

Під час відключення електропостачання, фахівці сервісних центрів працюють зі споживачами у форматі усного спілкування:

надають консультації та роз’яснення,

приймають звернення та документи для перерахунків, укладання договорів на послуги та реструктуризацію заборгованості,

оформлюють заявки на повірку, заміну, опломбування та розпломбування вузлів розподільного обліку (квартирних лічильників),

приймають показання лічильників.

Під час повітряної тривоги усі сервісні центри дотримуються заходів з безпеки та призупиняють роботу, працівники поінформовані про найближчі укриття і обов’язково мають підказати відвідувачам найкоротший шлях до них.

Як в Києві працюють ЦКС під час відключення світла

Відновлення роботи сервісного центру відбувається через 10-20 хвилин після скасування повітряної тривоги.Споживачі, які були записані на особистий прийом до фахівця сервісного центру через електронну чергу, але в зв’язку із зазначеними вище причинами не змогли отримати своєчасно консультацію, будуть прийняті позачергово у інший зручний для них час. Записатися до електронної черги можна за телефоном (044) 247-40-40 або самостійно за посиланням.

Письмові звернення та показання вузлів розподільного обліку води та тепла (квартирних лічильників) можна залишати в скриньках, розташованих на вході до сервісних центрів «Центру комунального сервісу» (зовні). Фахівці опрацюють інформацію та зроблять усе необхідне, щоб кожне питання було вирішене та повідомлять про результат.

Адреси сервісних центрів:

просп. Науки, 11 (Голосіївський р-н);

вул. К. Заслонова, 22 (Дарницький р-н);

вул. Радунська, 18 (Деснянський р-н);

вул. Миропільска, 13-А (Дніпровський р-н);

просп. В. Івасюка, 57 (Оболонський р-н);

вул. Ф. Максименка, 16 (Оболонський р-н);

Кловський узвіз, 24 (Печерський р-н);

просп. Г. Гонгадзе, 20-Е (Подільський р-н);

б-р Академіка Вернадського, 63-А (Святошинський р-н);

вул. Я. Коласа, 15-Б (Святошинський р-н);

вул. М. Донця, 21Б (Солом’янський р-н);

вул. О. Довженка, 10 (Шевченківський р-н).

Питання можна також вирішити через дистанційні канали обслуговування — Skype, Telegram, месенджер у Facebook, зворотний зв’язок на сайті ЦКС та інші, які працюють у штатному режимі. Киянам рекомендуємо користуватися ними як найбезпечнішими, надійними та зручними способами розв’язання питань в умовах введеного воєнного стану в Україні.

Сервіс з оплати за комунальні послуги через кабінет ЦКС розширили для мешканців Київщини. Жителі Києва та Київської області можуть додавати в особистому кабінеті сайту КК «Центр комунального сервісу» об’єкти, що розташовані в Київській області, а також швидко і зручно сплачувати рахунки за отримані житлово-комунальні послуги.

Джерело

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