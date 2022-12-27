Як у Києві працюють сервісні центри під час відключення світла та повітряної тривоги

Як фахівці київських сервісних центрів працюють зі споживачами під час відключення світла та повітряної тривоги розповіли у ЦКС
Попри складну ситуацію в країні, пов’язану, зокрема, з аварійними та екстреними вимкненнями електроенергії, фахівці районних сервісних центрів продовжують працювати зі споживачами, допомагаючи оперативно вирішити накопичені житлово-комунальні питання.
Про це інформує НСН.
Під час відключення електропостачання, фахівці сервісних центрів працюють зі споживачами у форматі усного спілкування:
- надають консультації та роз’яснення,
- приймають звернення та документи для перерахунків, укладання договорів на послуги та реструктуризацію заборгованості,
- оформлюють заявки на повірку, заміну, опломбування та розпломбування вузлів розподільного обліку (квартирних лічильників),
- приймають показання лічильників.
Під час повітряної тривоги усі сервісні центри дотримуються заходів з безпеки та призупиняють роботу, працівники поінформовані про найближчі укриття і обов’язково мають підказати відвідувачам найкоротший шлях до них.
Як в Києві працюють ЦКС під час відключення світла
Відновлення роботи сервісного центру відбувається через 10-20 хвилин після скасування повітряної тривоги.Споживачі, які були записані на особистий прийом до фахівця сервісного центру через електронну чергу, але в зв’язку із зазначеними вище причинами не змогли отримати своєчасно консультацію, будуть прийняті позачергово у інший зручний для них час. Записатися до електронної черги можна за телефоном (044) 247-40-40 або самостійно за посиланням.
Письмові звернення та показання вузлів розподільного обліку води та тепла (квартирних лічильників) можна залишати в скриньках, розташованих на вході до сервісних центрів «Центру комунального сервісу» (зовні). Фахівці опрацюють інформацію та зроблять усе необхідне, щоб кожне питання було вирішене та повідомлять про результат.
Адреси сервісних центрів:
- просп. Науки, 11 (Голосіївський р-н);
- вул. К. Заслонова, 22 (Дарницький р-н);
- вул. Радунська, 18 (Деснянський р-н);
- вул. Миропільска, 13-А (Дніпровський р-н);
- просп. В. Івасюка, 57 (Оболонський р-н);
- вул. Ф. Максименка, 16 (Оболонський р-н);
- Кловський узвіз, 24 (Печерський р-н);
- просп. Г. Гонгадзе, 20-Е (Подільський р-н);
- б-р Академіка Вернадського, 63-А (Святошинський р-н);
- вул. Я. Коласа, 15-Б (Святошинський р-н);
- вул. М. Донця, 21Б (Солом’янський р-н);
- вул. О. Довженка, 10 (Шевченківський р-н).
Питання можна також вирішити через дистанційні канали обслуговування — Skype, Telegram, месенджер у Facebook, зворотний зв’язок на сайті ЦКС та інші, які працюють у штатному режимі. Киянам рекомендуємо користуватися ними як найбезпечнішими, надійними та зручними способами розв’язання питань в умовах введеного воєнного стану в Україні.
Сервіс з оплати за комунальні послуги через кабінет ЦКС розширили для мешканців Київщини. Жителі Києва та Київської області можуть додавати в особистому кабінеті сайту КК «Центр комунального сервісу» об’єкти, що розташовані в Київській області, а також швидко і зручно сплачувати рахунки за отримані житлово-комунальні послуги.
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