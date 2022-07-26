Геннадій Корбан, якого не пускають в Україну, зробив нову заяву

22 липня Геннадій Корбан намагався перетнути український кордон. Проте його не пустили до України та забрали український паспорт. Український бізнесмен, керівник територіальної оборони Дніпра, зробив нову заву

22 липня прикордонники не пустили Корбана до України й забрали український паспорт. Напередодні з’явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

Український бізнесмен Геннадія Корбана випустили з транзитної зони і наразі він перебуває у Польщі. Шукає можливість повернутися в Україну.

Про це він особисто повідомив у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live.

“Я вийшов із транзитної зони. Нині я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі “громадянство” моє становище як “особи без громадянства””, — написав він.

Корбан додав, що нині шукає можливості знову перетнути кордон України. Та послався на свідоцтво про народження, у якому зазначено місто народження — Дніпропетровськ (Дніпро — ред.).

“У мене на руках є ще свідоцтво про народження, яке ніхто ні зупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився — місто Дніпропетровськ, Україна. Проте голь на вигадки хитра, як свідчить народна мудрість”, — додав він.

Вдень 22 липня в українського бізнесмена й глави оборонного штабу міста Дніпро Геннадія Корбана вилучили паспорт під час проходження митного контролю на пункті “Смільниця” у Львівській області.

Він повертався з-за кордону, куди відправився 11 липня на коротку відпустку, щоб побачитися з семирічним сином у Європі.

Напередодні повернення, 21 липня, народний депутат від “Батьківщини” Сергій Власенко опублікував фото указу нібито від 18 липня про позбавлення українського громадянства десяти людей, серед яких Геннадій Корбан, Ігор Коломойський та Вадим Рабінович. Проте справжність документа досі не підтверджено й підпису Президента на указі немає.

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