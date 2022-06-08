Гайдай розповів, чому цивільні відмовляються від евакуації з лінії фронту

Голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив що цивільні відмовляються від евакуації з лінії фронту з трьох причин

У Сєвєродонецьку та Лисичанську, які щодня обстрілюються російськими окупантами, залишається приблизно по 15 тисяч людей. Люди відмовляються евакуюватись.

Про це розповів голова Луганської ОВ Сергій Гайдай. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Економічні Новини.

За його словами, мешканці Луганської області відмовляються від евакуації з трьох причин.

«За мотивацією треба з кожним окремо спілкуватися. Якась частина – це люди похилого віку, які просто не хочуть нікуди їхати, їхня теза: «ми тут народилися, ми тут і помремо», — сказав він.

Друга категорія, на думку Гайдая, це «безтурботні люди», які вважають, що їхній будинок і близькі не постраждають. Але є й ті люди, які є прихильниками російського світу. Також він додав, що влада все ж таки намагаються вивезти людей з Лисичанська та Гірської громади, поки це можливо.

На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами довезла до лікарні чотирьох цивільних людей