У Дніпрі оригінально вирішили утеплити фасад багатоповерхового будинку. З цією метою використали килим!

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті U-NEWS.

Варто розуміти, що задум спочатку не є найуспішнішим.

У Дніпрі килимами не лише латають ями на дорогах, їх ліплять і на фасади будинків. У такий спосіб люди намагаються утеплити свої квартири. Проте, варто розуміти, що витівка є не найуспішнішою з самого початку.

В одному багатоповерховому районі Дніпра було помічено бригаду робітників, які утеплювали фасади будинків. Тільки замість звичних матеріалів вони вирішили використати старий килим.

«Утеплення фасадів – дорого та багато», – підписали кумедне фото.

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