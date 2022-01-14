У Дніпрі оригінально вирішили утеплити фасад багатоповерхового будинку. З цією метою використали килим!
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті U-NEWS.
Варто розуміти, що задум спочатку не є найуспішнішим.
У Дніпрі килимами не лише латають ями на дорогах, їх ліплять і на фасади будинків. У такий спосіб люди намагаються утеплити свої квартири. Проте, варто розуміти, що витівка є не найуспішнішою з самого початку.
В одному багатоповерховому районі Дніпра було помічено бригаду робітників, які утеплювали фасади будинків. Тільки замість звичних матеріалів вони вирішили використати старий килим.
«Утеплення фасадів – дорого та багато», – підписали кумедне фото.
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