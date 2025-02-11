Двоє загиблих, пошкоджено сільгосппідприємство – наслідки авіаудару по Сумщині

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 лютого 2025 року близько 15:00 окупанти скинули, за попередньою інформацією, дві керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Краснопільської громади Сумського району.

Внаслідок атаки ворога загинули 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, транспортні засоби, приміщення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Наслідки авіаудару по Сумщині – фото

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